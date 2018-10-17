FACUA ve raquítica la multa de 1,8 millones del Supremo a Vodafone por su fraude en tarifas de 'roaming'
La asociación critica que las autoridades competentes nunca instaran a la empresa a devolver el dinero facturado de más a los 150.000 afectados y que la sanción no sea proporcional a la cantidad defraudada.
FACUA.org
España-17/10/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción considera raquítica la sanción de 1.869.288 Euros que el Tribunal Supremo ha impuesto a Vodafone por su fraude en tarifas de roaming cometido entre noviembre de 2012 y junio de 2013. La multinacional de telecomunicaciones asoció auto