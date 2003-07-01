FACUA y Al-Andalus advierten que el proyecto de Ley de Consumidores representará un grave retroceso social y político si no recoge las demandas del CES y el CCU de Andalucía
Las federaciones recuerdan que el anteproyecto fue elaborado sin contar con la opinión de la mayoría de las asociaciones de consumidores.
FACUA.org
Andalucía-01/07/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) y la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa, Al-Andalus, advierten que el proyecto de Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía aprobado hoy por el Cons