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FACUA y CCOO firman un convenio de colaboración

El objetivo principal es seguir impulsando la defensa de los intereses y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

FACUA.org
Andalucía-16/08/2007
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FACUA y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) de Andalucía han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo principal de seguir impulsando la defensa de los intereses y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos en su doble vertiente de trabajado

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