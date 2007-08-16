FACUA y CCOO firman un convenio de colaboración
El objetivo principal es seguir impulsando la defensa de los intereses y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
FACUA.org
Andalucía-16/08/2007
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