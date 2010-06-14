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FACUA y el Consejo General de Farmacéuticos firman un convenio de colaboración

El intercambio de información entre ambas entidades posibilitará un mejor conocimiento de las necesidades sanitarias y farmacéuticas de la población.

FACUA.org
España-14/06/2010
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El presidente de FACUA-Consumidores en Acción, Francisco Sánchez Legrán, y la presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Carmen Peña, han suscrito este viernes un convenio por el cual se establece un marco de colaboraci&

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