FACUA y el Consejo General de Farmacéuticos firman un convenio de colaboración
El intercambio de información entre ambas entidades posibilitará un mejor conocimiento de las necesidades sanitarias y farmacéuticas de la población.
FACUA.org
España-14/06/2010
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