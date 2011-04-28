FACUA y Gas Natural Fenosa firman un convenio de colaboración
Realizarán actividades conjuntas que promocionen la formación y educación de los consumidores y fomentarán mecanismos de solución amistosa ante posibles reclamaciones.
FACUA.org
España-28/04/2011
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FACUA-Consumidores en Acción y Gas Natural Fenosa han suscrito un convenio de colaboración para establecer un marco de comunicación y diálogo permanente. En virtud del mismo, realizarán actividades conjuntas que redunden en beneficio de los consumidores y