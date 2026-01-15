FACUA y la Diputación de Sevilla analizan nuevas vías de colaboración para reforzar la defensa de los consumidores
Se estudiará la posibilidad de impartir charlas en municipios sevillanos de menos de 20.000 habitantes, además de la colaboración con ayuntamientos y oficinas municipales de información al consumidor.
FACUA.org
Sevilla-15/01/2026
Rubén Sánchez, secretario general de FACUA-Consumidores en Acción y Rocío Algeciras, presidenta de FACUA Sevilla, han mantenido un encuentro con Javier Fernández, presidente de la Diputación de Sevilla, con el objetivo de analizar vías de colabo