FACUA y la Fundación FACUA firman un convenio para regular su cooperación
Como principio ético, se acuerda que la Fundación no realizará nunca ninguna aportación económica a FACUA ni a sus organizaciones territoriales.
FACUA.org
Andalucía-05/07/2011
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La Fundación FACUA para la cooperación internacional y el consumo sostenible, FACUA-Consumidores en Acción y FACUA Andalucía han firmado un convenio con el fin de articular un marco de relaciones de colaboración y apoyo mutuo.
Entre los objetivos del conv