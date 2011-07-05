Fundación FACUA

FACUA y la Fundación FACUA firman un convenio para regular su cooperación

Como principio ético, se acuerda que la Fundación no realizará nunca ninguna aportación económica a FACUA ni a sus organizaciones territoriales.

FACUA.org
Andalucía-05/07/2011
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La Fundación FACUA para la cooperación internacional y el consumo sostenible, FACUA-Consumidores en Acción y FACUA Andalucía han firmado un convenio con el fin de articular un marco de relaciones de colaboración y apoyo mutuo.

Entre los objetivos del conv

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