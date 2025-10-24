Nuestras acciones

FACUA y La Fundación FACUA muestran su apoyo al rector de la UPO, Francisco Oliva, ante los ataques de la ultraderecha

Las organizaciones condenan el señalamiento por parte del agitador Javier Negre después de que la universidad decidiera no amparar un acto protagonizado por otro de los voceros de la extrema derecha, Vito Quiles.

España-24/10/2025

FACUA-Consumidores en Acción y la Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible muestran su total apoyo al rector de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (UPO), Francisco Oliva, ante los ataques de la ultraderecha política y mediática.

