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FACUA y su Fundación reciben a una representante de las asociaciones panameñas Ipadecu y Uncurepa

El encuentro se enmarca dentro del Programa de Transmisión de Experiencias que la organización lleva a cabo en América Latina.

FACUA.org
España-31/10/2019
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FACUA-Consumidores en Acción y la Fundación FACUA han recibido en sus oficinas la visita de Bethy Cruzado, representante y coordinadora de programas de las organizaciones panameñas Ipadecu y Uncurepa. El encuentro ha tenido lugar en la semana del 21 de octubr

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