Fundación FACUAAumenta la confianza en las asociaciones de consumidores

FACUA ya es conocida por ocho de cada diez sevillanos

El 69% de los encuestados tiene una valoración positiva de la labor que desarrollan las organizaciones de consumidores.

FACUA.org
Sevilla-14/01/2010
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El 69,0% de los sevillanos que conocen alguna asociación de consumidores tiene una valoración positiva de la labor que desarrollan, lo que representa un aumento de diez puntos con respecto a hace cinco años. El 51,1% considera que es buena, el 18,0% muy buena, el 14,7% la con

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