Fiat retira la campaña publicitaria sexista denunciada por FACUA y se compromete a un mayor respeto hacia la imagen de la mujer
A instancia del Instituto de la Mujer, el fabricante se ha comprometido a garantizar un mayor compromiso y respecto hacia la imagen de las mujeres en futuras campañas publicitarias.
FACUA.org
España-17/10/2005
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El fabricante automovilístico Fiat ha anunciado la retirada de una campaña publicitaria denunciada por la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) al incurrir en un atentado contra la dignidad de la mujer.
A raíz de la denuncia presentada por FACUA d