Fiscales de EEUU anuncian demandas para evitar el fin de la neutralidad de internet
La medida de Trump provocará que proveedoras de internet podrán bloquear o ralentizar el tráfico de portales a su antojo.
FACUA.org
América-15/12/2017
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Los fiscales de Nueva York y del Distrito de Columbia han anunciado que interpondrán sendas demandas para evitar que se materialice la decisión de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de suprimir la neutralidad en la red, una medida del mandato de Barack Obama<