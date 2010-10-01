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Fisher-Price retirará del mercado diez millones de juguetes en EEUU y Canadá

Entre los productos se encuentran triciclos, tronas para comer, toboganes para bebés y balones inflables.

FACUA.org
Internacional-01/10/2010
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Fisher-Price ha anunciado que retirará más de diez millones de juguetes y otros productos infantiles del mercado en Estados Unidos y Canadá por el riesgo que suponen para la seguridad de los niños.

Entre los productos retirados por la marca, propiedad de Mattel

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