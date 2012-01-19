FNAC rectifica y no encerrarán a ningún lobo en su escaparate de Callao
El Partido Animalista-Pacma denunció a la empresa y a la cadena de televisión Calle 13 por querer usar al animal para promocionar una serie.
FACUA.org
Madrid-19/01/2012
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FNAC ha anunciado que finalmente no encerrará a un lobo en el escaparate de su tienda de Callao en Madrid para promocionar el estreno de una serie de televisión del canal Calle 13.El Partido Animalista-Pacma denunció a la empresa y al canal de televisión ante el Servic