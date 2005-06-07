Font Vella tiene menos de un mes para retirar del mercado el agua mineral denunciada por FACUA al no proceder de su manantial
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria advierte que ninguna marca podrá utilizar como denominación un manantial o lugar si el agua no procede de allí.
FACUA.org
España-07/06/2005
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Font Vella tiene hasta el 1 de julio para retirar del mercado el agua mineral denunciada en junio de 2004 por la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) por no proceder del manantial que da nombre a la marca.
Este es el plazo dado por la Agencia Española de Segur