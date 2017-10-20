Ford llama a revisión a 1,3 millones de vehículos en EEUU, Canadá y México por problemas en las puertas
La firma automovilística estadounidense admite defectos eventuales de filtración de agua en sus puertas que pueden ocasionar su bloqueo y su posible apertura con el vehículo en marcha.
Europa Press
América-20/10/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La firma automovilística estadounidense Ford ha llamado a revisión a 1,3 millones de vehículos en toda Norteamérica por problemas eventuales de filtración de agua en sus puertas que pueden ocasionar el bloqueo de éstas. Según