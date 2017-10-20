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Ford llama a revisión a 1,3 millones de vehículos en EEUU, Canadá y México por problemas en las puertas

La firma automovilística estadounidense admite defectos eventuales de filtración de agua en sus puertas que pueden ocasionar su bloqueo y su posible apertura con el vehículo en marcha.

Europa Press
América-20/10/2017
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La firma automovilística estadounidense Ford ha llamado a revisión a 1,3 millones de vehículos en toda Norteamérica por problemas eventuales de filtración de agua en sus puertas que pueden ocasionar el bloqueo de éstas. Según

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