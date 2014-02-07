Francia amenaza a Google con una multa de 1.000 millones por evadir impuestos
Según 'Le Point', Google declara en Francia unos ingresos inferiores a los 150 millones de euros al alegar que la facturación por los enlaces patrocinados que se muestran en sus búsquedas corresponden a su filial irlandesa.
FACUA.org
Europa-07/02/2014
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La Dirección General de Tributos de Francia estudia imponer una multa de 1.000 millones de euros a Google como sanción a las prácticas de «optimización fiscal» desarrolladas por el popular buscador para eludir el pago de impuestos en territorio galo.
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