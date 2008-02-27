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Francia investiga a nueve fabricantes de productos de limpieza e higiene por pacto de precios

Entre ellos figuran las multinacionales Procter & Gamble, Sara Lee, Unilever, Colgate-Palmolive y SC Johnson.

FACUA.org
Europa-27/02/2008
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El Consejo francés de Competencia tiene abierta una investigación que afecta a nueve grandes fabricantes de productos de limpieza e higiene sospechosos de haber participado en una gran operación para pactar sus precios en Francia. Entre ellos figuran las multinacionales Proct

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