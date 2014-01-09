Francia multa con 150.000 euros a Google por incumplir la ley de protección de datos
La Comisión Nacional de Informática y Libertades ha cuestionado la decisión del buscador de "fusionar en una sola política las diferentes reglas de confidencialidad aplicables a unos sesenta de sus servicios".
FACUA.org
España-09/01/2014
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La Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL) de Francia ha impuesto a Google una multa de 150.000 euros por no ajustar sus protocolos de seguimiento y almacenamiento de información a las leyes locales, en una decisión que sigue a otras similares adoptadas en