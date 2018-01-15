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Francisco Acosta, elegido nuevo patrono de la Fundación FACUA

La elección ha tenido lugar en la reunión celebrada por el Patronato el pasado 1 de diciembre, correspondiente al cuarto trimestre del año.

FACUA.org
Internacional-15/01/2018
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El Patronato de la Fundación FACUA ha designado a Francisco Acosta como nuevo patrono. La elección ha tenido lugar en su reunión ordinaria, celebrada el 1 de diciembre, correspondiente al cuarto trimestre del año.

Durante la reunión del P

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