Francisco Sánchez Legrán, reelegido presidente de FACUA, señala la expansión y la movilización social como puntos claves de su futuro
El IV Congreso de la Federación reafirma su independencia frente a poderes públicos, políticos y económicos.
FACUA.org
Andalucía-29/03/2003
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El IV Congreso de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha reelegido a su presidente, Francisco Sánchez Legrán, para que continúe al frente de la organización los próximos tres años.