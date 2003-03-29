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Francisco Sánchez Legrán, reelegido presidente de FACUA, señala la expansión y la movilización social como puntos claves de su futuro

El IV Congreso de la Federación reafirma su independencia frente a poderes públicos, políticos y económicos.

FACUA.org
Andalucía-29/03/2003
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El IV Congreso de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha reelegido a su presidente, Francisco Sánchez Legrán, para que continúe al frente de la organización los próximos tres años.

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