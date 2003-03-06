Francisco Sánchez Legrán, reelegido presidente de FACUA Sevilla, anuncia que su organización está viviendo "un momento histórico"
La XXIII Asamblea General de Socios aprueba la gestión de la Asociación durante el último periodo y elige a una Junta Directiva continuista con veintinueve miembros. José Carlos Cutiño Riaño y Manuel Baus Japón continúan en la Secretaría General y la Vicepresidencia de FACUA Sevilla.
FACUA.org
Sevilla-06/03/2003
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Los más de 200 socios asistentes a la XXIII Asamblea General de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA han mostrado esta tarde su respaldo unánime a la labor desarrollada por sus dirigentes durante el último periodo y ha reelegido presidente a Fra