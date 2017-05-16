Fraude generalizado en ofertas de fibra: las tarifas son entre un 54% y un 250% más caras de lo anunciado
FACUA denuncia a Jazztel, Orange, Movistar, Vodafone-Ono, MasMóvil y Yoigo por publicidad engañosa, ya que anuncian unos precios considerablemente inferiores a los que luego cobran.
FACUA.org
España-16/05/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a seis operadoras de telecomunicaciones por publicitar los servicios de fibra óptica a un precio muy inferior al que realmente ha de pagar el consumidor que los contrata, que en ocasiones es de más de un 200% respecto al precio publi