Fundación FACUA y Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable celebran su primera charla de los Foros Virtuales
Bajo el título 'La defensa de los consumidores como aportación al fortalecimiento de la democracia', el vicepresidente de la asociación, Rubén Sánchez, ha sido el ponente y el presidente de la entidad chilena, Juan Trímboli, la ha presentado.
FACUA.org
Internacional-04/10/2018
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La Fundación FACUA, de España, y la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable, de Chile, con el apoyo de la Organización Latinoamericana de Consumidores (Oclac), han celebrado la primera charla de los Foros Virtuales Consumidores por la Justicia y la Sostenibi