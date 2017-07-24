Nuestras accionesFACUA denuncia ante la CNMC y las autoridades de protección al consumidor

Gas Natural comunica a clientes que les cambiará su tarifa de gas por otra un 15% más cara que la TUR

Oferta de forma engañosa tarifas que inflan los recibos, omite los impuestos para que parezcan más bajas y anuncia la modificación unilateral de los contratos sin el consentimiento.

FACUA.org
España-24/07/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Gas Natural Fenosa por enviar una carta a clientes con contratos de mercado libre referenciados a la tarifa regulada por el Gobierno (TUR) en los que les comunica que les modificará sus contratos para aplicarles otros precios, que en real

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