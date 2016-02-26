Gas Natural, obligada a dar de alta a 146 comerciales que trabajaban como falsos autónomos
Los afectados no tenían un salario, solo cobraban a comisión por cada cliente captado, corrían con todos los gastos y la empresa les fijaba el horario y las vacaciones.
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España-26/02/2016
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Sede de Gas Natural Fenosa en Barcelona. | Imagen: flickr.com/22746515@N02 (CC BY 2.0).
La actividad económica con los mayores salarios en España es, según el INE, el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, con 52.827,56 euros por trabajador y año en 2013, un 132,7% por encima de la media nacional. Pero el sector el