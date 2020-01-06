Google desactiva la integración de Xiaomi en sus dispositivos tras filtrarse imágenes de desconocidos
Un usuario alertó de que su cámara web, perteneciente a la marca china, estaba proyectando imágenes de distintos hogares mientras intentaba retransmitir contenido.
Europa Press
Internacional-06/01/2020
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Google ha desactivado las integraciones de Xiaomi en sus dispositivos después de que un usuario informara de que su cámara Xiaomi Mijia estaba proyectando imágenes fijas de hogares aleatorios cuando intentaba transmitir contenido a su Google Nest Hub.
Este martes un us