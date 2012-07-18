Google pagará una multa millonaria por violar la privacidad de los usuarios de Apple
La sanción se eleva a 18,3 millones de euros, la más elevada impuesta a una única compañía por la Comisión Federal de Comerdio de Estados Unidos.
FACUA.org
Internacional-18/07/2012
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Google pagará una multa de 22,5 millones de dólares (18,3 millones de euros) para resolver el caso de acusación de que violó la configuración de privacidad de los usuarios del navegador Safari de Apple, según informó una de las fuentes, que habl&o