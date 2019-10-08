Google para su programa de reconocimiento facial después de que un contratista usara a personas sin hogar
El diario 'The New York Daily News' informa de que una de las empresas contratadas por la multinacional pagaba con un cheque regalo a estas personas para hacer un escaner de su rostro.
Europa Press
Internacional-08/10/2019
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Google ha paralizado el programa de investigación sobre reconocimiento facial tras conocerse que empresas contratadas por la compañía tecnológica pagaban con un cheque regalo a personas afroamericanas sin hogar para realizar un escaner de su rostro.
El The N