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Google Play retira 24 aplicaciones de TCL para Android por prácticas maliciosas e introducir 'malware'

Las apps afectadas llevan a cabo prácticas que "que potencialmente pueden poner en peligro los datos privados de los usuarios".

Europa Press
Internacional-06/02/2020
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Google ha retirado de su plataforma oficial de aplicaciones Google Play Store un total de 24 aplicaciones móviles de un desarrollador chino relacionado con TCL, empresa matriz de Alcatel, por hacer uso de diversas prácticas maliciosas e incluso introducir malware en los dis

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