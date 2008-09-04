Grande-Marlaska llama a declarar a 25 imputados por la presunta estafa de Arte y Naturaleza
Los primeros en comparecer, el 15 de septiembre, serán su antiguo presidente y ex directivo de Afinsa, Guillermo García del Toro, y el ex director general, Raúl García.
FACUA.org
España-04/09/2008
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El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha llamado a declarar como imputados a veintinco personas por presunta estafa, delito societario e insolvencia punible de la empresa de inversión en bienes tangibles Arte y Naturaleza, entre las que se encuentran la cú