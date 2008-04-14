Nuestras accionesAunque los usuarios no tuviesen buzón de voz

Graves irregularidades en Vodafone han provocado desde febrero el cobro de llamadas a teléfonos apagados o sin cobertura

Tras la reclamación de FACUA, la compañía se compromete a reintegrar los cargos indebidos y le anuncia el corte de su servicio Dicta SMS, causante del problema.

FACUA.org
España-14/04/2008
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FACUA-Consumidores en Acción alerta que graves irregularidades en Vodafone han provocado desde hace más de dos meses el cobro de llamadas a teléfonos apagados o sin cobertura pese a no tener activado el buzón de voz.

Tras la reclamación que FACUA plante&

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