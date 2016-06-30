Hacienda registra dos sedes de Google en Madrid por posible evasión fiscal y fraude
La empresa defiende que cumple con la legislación fiscal en España, al igual que en todos los países en los que opera el grupo.
Europa Press
España-30/06/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Agencia Tributaria han registrado este jueves dos sedes del buscador de Internet Google en Madrid en el marco de una investigación por evasión fiscal, según han confirmado fuentes cercanas a la operación.
Efectivos de la Agencia Tributa