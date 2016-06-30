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Hacienda registra dos sedes de Google en Madrid por posible evasión fiscal y fraude

La empresa defiende que cumple con la legislación fiscal en España, al igual que en todos los países en los que opera el grupo.

Europa Press
España-30/06/2016
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La Agencia Tributaria han registrado este jueves dos sedes del buscador de Internet Google en Madrid en el marco de una investigación por evasión fiscal, según han confirmado fuentes cercanas a la operación.

Efectivos de la Agencia Tributa

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