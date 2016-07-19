Más noticiasTendrá que reestructurar sus operaciones comerciales

Herbalife pagará 180 millones de euros en EE UU para evitar una acusación de fraude

La Comisión Federal del Comercio de este país considera "desleal" la estructura de compensación de la empresa a los distribuidores, basada en el reclutamiento de otros vendedores.

FACUA.org / Europa Press
Internacional-19/07/2016
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Herbalife, empresa dedicada a la venta directa de suplementos nutricionales, ha llegado a un acuerdo con la Comisión Federal del Comercio de EE UU (FTC, por sus siglas en inglés) para zanjar mediante el pago de 200 millones de dólares (180 millones de euros) y la reestructura

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