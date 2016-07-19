Herbalife pagará 180 millones de euros en EE UU para evitar una acusación de fraude
La Comisión Federal del Comercio de este país considera "desleal" la estructura de compensación de la empresa a los distribuidores, basada en el reclutamiento de otros vendedores.
FACUA.org / Europa Press
Internacional-19/07/2016
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Durante años, los vendedores de productos de Herbalife obtuvieron más ganancias reclutando otros vendedores que vendiendo los productos. | Imagen: businesswire.com.
Herbalife, empresa dedicada a la venta directa de suplementos nutricionales, ha llegado a un acuerdo con la Comisión Federal del Comercio de EE UU (FTC, por sus siglas en inglés) para zanjar mediante el pago de 200 millones de dólares (180 millones de euros) y la reestructura