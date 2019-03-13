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HP retira varios modelos de baterías de portátiles y estaciones móviles de HP en todo el mundo

Los equipos afectados, que pueden sufrir incendios y provocar quemaduras, se vendieron entre diciembre de 2015 y abril de 2018. La nueva alerta es una ampliación de la llevada a cabo en enero de 2018.

FACUA.org
España-13/03/2019
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la retirada de baterías de portátiles y estaciones de trabajo móviles que está llevando a cabo la multinacional de equipos informáticos HP en todo el mundo por motivos de seguridad. Los equipos afectados, que pueden

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