HP retira varios modelos de baterías de portátiles y estaciones móviles de HP en todo el mundo
Los equipos afectados, que pueden sufrir incendios y provocar quemaduras, se vendieron entre diciembre de 2015 y abril de 2018. La nueva alerta es una ampliación de la llevada a cabo en enero de 2018.
FACUA.org
España-13/03/2019
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