HSBC España, multada con 2,1 millones por incumplir la Ley de prevención de blanqueo de capitales
El banco no identificó debidamente a clientes, no examinó con atención las operaciones y no estableció procedimientos de control y comunicación para prevenir estas operaciones.
FACUA.org
España-17/06/2013
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La sucursal en España del banco británico HSBC ha sido multada con 2,1 millones de euros por cometer infracciones muy graves de la Ley de prevención de blanqueo de capitales, según consta en una resolución de la Secretaría General del Tesoro y Polí