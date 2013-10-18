HSBC multada con 1.800 millones de euros por fraude financiero
La acusación indicó que tanto el jefe ejecutivo como el director financiero y el jefe de préstamos al consumidor de Household Internacional aumentaron las cuentas de la empresa para incrementar su valor.
FACUA.org
Internacional-18/10/2013
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Un magistrado de Chicago ha sancionado con 2.460 millones de dólares (1.800 millones de euros) a una filial del banco británico HSBC, Household International Inc., por un fraude financiero cometido en el año 2000, según informa el diario