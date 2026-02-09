Huelga de maquinistas: Estos son tus derechos si te ves afectado por la cancelación o retraso de trenes
El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios ha anunciado la convocatoria de una huelga general en todo el sector ferroviario tras los graves accidentes registrados en los últimos días.
FACUA.org
España-09/02/2026
FACUA-Consumidores en Acción recuerda a los pasajeros que se puedan ver afectados por la huelga general convocada por los maquinistas de trenes para los días 9, 10 y 11 de febrero que tienen derecho a la devolución del billete, a comida y alojamiento si lo necesitan, a un transporte alternativo