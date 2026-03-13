Huelga indefinida de médicos: FACUA CV, Acdesa y Cavecova advierten de que puede perjudicar gravemente a la ciudadanía
Organizaciones de defensa de la sanidad pública, de consumidores y vecinales hacen un llamamiento a la responsabilidad de convocantes y gobiernos para no poner en riesgo el sistema público de salud.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-13/03/2026
FACUA Comunidad Valenciana, junto a la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública del País Valenciano (Acdesa-PV) y la Confederación de Asociaciones Vecinales de la Comunidad Valenciana (Cavecova), han mostrado su preocupación por la desproporción de la huelga y la escasez de servicios mínimos