HummingBad, el virus que desactiva el marco de seguridad de Android y afecta a millones de dispositivos
De origen chino, es capaz de descargar apps en segundo plano, mostrar anuncios y generar clics de forma automática.
FACUA.org / Europa Press
España-21/07/2016
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Un nuevo tipo de virus o malware para Android, conocido como HummingBad, podría haber infectado más de diez millones de teléfonos móviles y tabletas durante las últimas semanas. De origen chino, es capaz de descargar apps en segundo plano, most