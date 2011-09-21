Iberdrola anula a un socio de Consumur más de 4.000 euros facturados tras cuatro años sin leer el contador
Tras la intervención de la asociación la compañía eléctrica ha rectificado la factura y anulado el 70% de su importe.
FACUA.org
Murcia-21/09/2011
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La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios, Consumur, integrada en FACUA-Consumidores en Acción, ha conseguido que la compañía eléctrica Iberdrola Comercializadora de Último Recurso, S.A.U, anule a un socio 4.280,47 euros de una factura que ascend&