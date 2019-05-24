Iberdrola devuelve 1.230 euros a un matrimonio socio de FACUA al que acusó de manipular el contador
La eléctrica detectó una supuesta anomalía que fue subsanada por el técnico en la misma inspección, pero nunca acreditó su existencia ni solicitó la presencia de los afectados durante la reparación.
FACUA.org
Murcia-24/05/2019
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Tras la intervención de FACUA-Consumidores en Acción, Iberdrola se ha visto obligada a devolver a un matrimonio 1.230 euros cobrados indebidamente tras acusarles de manipular su contador sin demostrarlo. La eléctrica, que comunicó que la anomalía había si