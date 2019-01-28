Iberdrola, obligada a anular una refacturación de 2.600 euros a un socio de FACUA tras acusarle de manipular el contador
La Administración concluyó que la eléctrica solo se basó en un informe de un técnico propio y no requirió ni su intervención ni la presencia del titular del suministro. El usuario tuvo que abonar varios plazos para evitar un corte de luz.
FACUA.org
Castilla y León-28/01/2019
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Iberdrola se ha visto obligada a anular una refacturación de 2.629 euros a un socio de FACUA Castilla y León tras acusarle de haber manipulado el contador del suministro eléctrico correspondiente a su vivienda. El usuario tuvo que abonar varios plazos de la misma para evitar