Iberia pide 'disculpas' por la huelga anunciando vuelos por 15 euros que en realidad cuestan casi el triple
FACUA denuncia a la compañía por publicidad engañosa y critica que pretenda sacar partido de la huelga con una campaña publicitaria en lugar de indemnizar a los afectados.
FACUA.org
España-18/07/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado a Iberia por publicidad engañosa en una campaña donde pide «disculpas» por la huelga de pilotos ofertando vuelos por 15 y 25 euros que en realidad cuestan casi el triple.
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