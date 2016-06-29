Ikea no retirará del mercado las cómodas Malm en España, tras la muerte de tres niños en EEUU
La empresa indica a FACUA que pese a que siguen a la venta, los consumidores que así lo deseen podrán devolver el producto.
FACUA.org
España-29/06/2016
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La multinacional sueca de muebles Ikea ha decidido no retirar del mercado español las cómodas Malm que han provocado ya la muerte de tres niños en Estados Unidos (EE UU) por no estar anclados y haber volcado.
Tras el anuncio de retirada en EE UU del producto, FACUA-Con