Ikea retira del mercado el modelo de vaso de vidrio 'Rund' por romperse con facilidad
En el mercado español, la compañía vendió un total de 4.257 unidades de este producto.
FACUA.org
Internacional-08/02/2011
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La multinacional sueca Ikea ha decidido retirar de la venta en 26 países, entre ellos España, los vasos de vidrio Rund como medida de precaución tras detectar que se rompen con facilidad a causa de variaciones en el grosor del vidrio, lo que puede provocar lesiones.