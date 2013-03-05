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Ikea retira sus postres de 23 países ante el riesgo de contaminación fecal de estos productos

La empresa asegura que no hay riesgo para la salud y que los lotes afectados no han llegado a España.

FACUA.org
Internacional-05/03/2013
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Tras la reciente decomisación por parte de las autoridades chinas de 1,87 toneladas de tartas de chocolate y caramelo, en el puerto de Shanghai, que iban a comercializarse en los establecimientos del gran vendedor de muebles mundial IKEA por encontrarse en ellas altos niveles de bacterias

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