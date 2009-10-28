Incautado el mayor alijo de Viagra falsa en España
La Policía Nacional ha detenido a cinco personas en Alicante y ha confiscado más de 160.000 pastillas procedentes de India y China.
FACUA.org
España-28/10/2009
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Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron el pasado jueves en la localidad de Calpe (Alicante) a cinco personas y se han incautado de más de 160.000 pastillas falsas de Viagra procedentes de India y China, según informo este miércoles la subdelegada del Gobiern