Incorporadas varias propuestas de FACUA Cádiz al nuevo Reglamento de los mercados de abastos de Chiclana
La Asociación lamenta el rechazo a la creación de una comisión de participación.
FACUA.org
Cádiz-19/05/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El texto final del nuevo Reglamento de los mercados municipales de Chiclana recoge varias de las alegaciones presentadas por la Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA.
A juicio de la Corporación Municipal, las mismas han mejorado la redacció