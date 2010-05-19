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Incorporadas varias propuestas de FACUA Cádiz al nuevo Reglamento de los mercados de abastos de Chiclana

La Asociación lamenta el rechazo a la creación de una comisión de participación.

FACUA.org
Cádiz-19/05/2010
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El texto final del nuevo Reglamento de los mercados municipales de Chiclana recoge varias de las alegaciones presentadas por la Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA.

A juicio de la Corporación Municipal, las mismas han mejorado la redacció

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