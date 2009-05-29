Industria abre una consulta pública para elaborar el plan sobre el uso de la factura electrónica
El cuestionario aborda temas como las barreras e indicadores de la factura electrónica en España o las campañas de información y sensibilización para su impulso.
FACUA.org
España-29/05/2009
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El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha abierto una consulta pública a través de su web para conocer las opiniones de los actores interesados en el desarrollo de la factura electrónica, informó el jueves Industria.
La consulta, que estará