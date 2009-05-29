Más noticias

Industria abre una consulta pública para elaborar el plan sobre el uso de la factura electrónica

El cuestionario aborda temas como las barreras e indicadores de la factura electrónica en España o las campañas de información y sensibilización para su impulso.

FACUA.org
España-29/05/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha abierto una consulta pública a través de su web para conocer las opiniones de los actores interesados en el desarrollo de la factura electrónica, informó el jueves Industria.

La consulta, que estará

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos